В парке Маяковского начинается сезон кинопоказов под открытым небом

В летнем театре парка Маяковского запускают кинотеатр под открытым небом. Показы начнутся с 27 июня и будут продолжаться до 29 августа.

Сезон фильмов открывает полнометражный дебют уральского режиссера Ивана Соснина «Далекие Близкие», сеанс уже завтра в 20:00. «Роуд-муви про страну, семейные ценности, про то, как близкие люди в современном мире становятся далекими, а далекие могут стать близкими», – поделились в пресс-службе парка.

Однако не все гости смогут порадовать себя просмотром. В летний кинотеатр попадут только те, у кого есть подписка на KION и предварительная регистрация.

До конца лета зрители смогут посмотреть такие кинокартины, как «Убойный отпуск», «Кентервильское привидение», «Она такая классная», «Феррари», «Нина», «Нелюбимка».

Помимо этого, в июле на второй площадке ЦПКиО, в аллее Маяковского, можно будет смотреть фильмы ежедневно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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