На энергоподстанциях области заменят 400 изоляторов

На семи энергоподстанциях Среднего Урала специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменят изоляторы – взамен устаревших установят современные аналоги, соответствующие климатическим условиям Урала.

Всего энергетики заменят около 400 изоляторов на 95 единицах оборудования. Особое внимание будет уделено подстанции 220 кВ «Краснотурьинск», которая является одним из основных центров питания Северного управленческого округа. Проведенные работы увеличат надежность работы энергообъектов, от которых зависит выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Краснотурьинска и других крупных городов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube