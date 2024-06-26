На Серовском заводе ферросплавов погиб электромонтер

В Серове прокуратура начала проверку в связи с гибелью электромонтера, работавшего на местном заводе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел сегодня около 4:45. Электромонтер 1991 г.р. работал в ночную смену и менял электродвигатель в цехе по производству ферросплавов АО «Серовский ферросплавный завод». Рабочего ударило током, он скончался.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда на предприятии. Также будет установлено должностное лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности.

В СУ СКР добавили, что уже проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе и непосредственные очевидцы случившегося.

Серов, Елена Владимирова

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