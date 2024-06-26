Всего за один вечер в Екатеринбурге пострадали в ДТП трое детей

За один вечер 25 июня в Екатеринбурге случилось три ДТП, в которых пострадали дети.

Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, первая авария случилась около 18:15 на ул. Расточной, 35. Неустановленный водитель электросамоката сбил 3-летнего ребенка, который двигался с матерью по тротуару на беговеле. Самокатчик скрылся с места ДТП. Ребенок с различными травмами доставлен в ДГКБ № 9.

Второе ДТП случилось в 19:25 вблизи дома № 148 по ул. Бебеля. Водитель автомашины «Тойота Рав 4» сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. 10-летний мальчик с травмой головы и переломом ноги госпитализирован.

Третья авария произошла в 19:30 на перекрестке ул. 40 лет Октября – Победы. Водитель автомашины «Фольксваген Тигуан», поворачивая на улицу 40-летия Октября, не пропустил встречный автомобиль «Фиат Албиа». В результате столкновения пострадали пассажиры автомашины «Фольксваген Тигуан» – 72-летняя женщина и 7-летний мальчик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube