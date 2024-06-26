В выходные дни Свердловскую область зальет дождями

После проливных дождей и гроз жителей Среднего Урала ждет небольшая передышка, но уже к выходным непогода вновь вернется.

Как сообщает Уралгидрометцентр, территорию Свердловской области покидает циклон, унося дожди на север Урала. Атмосферное давление будет расти. Но уже 28 июня в глубокой тропосферной ложбине, охваченной холодным воздухом, образуется новый циклон. На юге Свердловской области 28 и 29 июня ожидаются сильные ливни при порывистом ветре, на севере области осадков будет чуть поменьше. Температура воздуха днем будет держаться около +16 °C, ночью +8…+13°.

В Екатеринбурге самым холодным днем станет суббота, 29 июня. В городе прогнозируется сильный дождь, температура воздуха ночью +9…+11°, а днем всего +13°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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