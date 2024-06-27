Самокатчик сбил женщину с ребенком у детского сада (ФОТО)

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил женщину с маленьким ребенком, которая выходила из детского сада.
Как сообщили в областном УГИБДД, инцидент случился в среду, 26 июня, в 16:30 напротив дома № 3 по улице Фурманова. Мужчина 1971 г.р. ехал на собственном электросамокате и не пропустил пешеходов. 35-летняя женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу, ребенок не пострадал.
Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Госавтоинспекция напоминает, что на тротуарах пешеходы имеют приоритет.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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