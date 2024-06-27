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Четверг, 27 июня 2024, 08:13 мск

Новости Екатеринбург

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Бастрыкин поручил разобраться со стрельбой возле ЖК «Тихвин»

Фото СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 26 июня у элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге около жилого комплекса группа мужчин устроила массовую драку с применением оружия. После произошедшего участники конфликта покинули место происшествия», – уточнили в центральном аппарате СКР.

Накануне портал e1.ru сообщил, что около 14:30 на улице Радищева возле жилого комплекса «Тихвин» группа людей устроила стрельбу и драку. По словам очевидцев, это произошло у ресторана Asado. Предварительно, один из участников конфликта ранен в ногу, второй – в грудь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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