Бастрыкин поручил разобраться со стрельбой возле ЖК «Тихвин»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 26 июня у элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге около жилого комплекса группа мужчин устроила массовую драку с применением оружия. После произошедшего участники конфликта покинули место происшествия», – уточнили в центральном аппарате СКР.

Накануне портал e1.ru сообщил, что около 14:30 на улице Радищева возле жилого комплекса «Тихвин» группа людей устроила стрельбу и драку. По словам очевидцев, это произошло у ресторана Asado. Предварительно, один из участников конфликта ранен в ногу, второй – в грудь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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