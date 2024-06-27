Авиакомпания «Ижавиа» возобновляет прямые рейсы Екатеринбург – Ижевск

«Ижавиа» с 5 июля запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ижевск. Вылеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800.

До 5 июля прямые рейсы еще доступны у Red Wings, но потом авиакомпания отменит заявленную полетную программу. «Пассажирам, оформившим билеты на рейсы RedWings, доступно переоформление билетов на рейсы АО «Ижавиа» без сборов», – пояснили в пресс-службе «Ижавиа».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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