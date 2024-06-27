На Урале депутаты взбунтовались против повышения тарифов на вывоз мусора

В западной части Свердловской области назрела серьезная проблема с бытовым мусором – на протяжении нескольких месяцев жители Первоуральска, Ревды и других городов, входящих в территорию обслуживания регоператора «ТБО Экосервис», жалуются на постоянные завалы на контейнерных площадках. Там копятся отходы, а мусоровозы приезжают нерегулярно.

При этом с 1 июля в Свердловской области поднимают тарифы на обращение с ТКО, в том числе – в Западном кластере, т.н. АПО-2. Но первоуральские депутаты выступили против на сегодняшнем заседании думы. Их ультиматум таков: пока не будет налажен регулярный вывоз мусора, тарифы повышать нельзя.

Судя по данным сайта арбитражного суда, проблема связана с конфликтом регоператора и его подрядчиков-транспортников. Последние в частности жалуются на долги за выполненную работу. Сумма исковых требований – порядка 120 млн рублей, и долг только растет. Дело уже дошло до суда. Судя по документам на сайте инстанции, регоператор не подписывает акты приемки выполненных работ и на этом основании не платит «возчикам».

Как сообщил «Новому Дню» депутат гордумы Первоуральска Дмитрий Хаймин, директора ТБО «Экосервис» Анну Распопову официально приглашали на сегодняшнее заседание, чтобы дать возможность объясниться. Она предложение отклонила, как и два предыдущих. В итоге депутаты обсуждали проблему с работником межрайонной природоохранной прокуратуры Павлом Рябовым и вице-мэром Первоуральска по ЖКХ Денисом Поляковым.

Представители думы предложили сотрудникам надзорного органа вынести прокурорский протест в адрес Региональной энергетической комиссии (этот орган принимает решение об изменении тарифов в Свердловской области). «Пусть тариф не поднимают до тех пор, пока мусороперевозчики не начнут работать нормально», – предложил депутат Эдуард Вольхин.

Отметим, повышение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами запланировано на 1 июля этого года, первые квитанции с новыми цифрами уральцы получат в конце июля-начале августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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