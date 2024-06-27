Фигурант дела о коррупции в Гортрансе останется под стражей до 16 августа

Свердловский областной суд оставил в силе постановление о продлении ареста Сергею Жиголовскому – одному из фигурантов дела о коррупции в Екатеринбургском Гортрансе.

Как сообщили в облсуде, 7 июня Ленинский райсуд продлил Сергею Жиголовскому арест до 16 августа 2024 года включительно. Защита Жиголовского подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Как уже писал «Новый День», Жигаловский – сотрудник московской фирмы «Комтрансмаркет», которая занимается запчастями и была поставщиком екатеринбургского МУПа. В декабре прошлого году мужчину объявили в розыск, как и других сотрудников фирмы, в рамках уголовного дела о взятках в Гортрансе. По предварительным данным, речь шла о коррупционном сговоре при покупке автобусов. Жигаловского обвиняют в нескольких эпизодах дачи взятки (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291; п. «а» ч. 4 ст. 291; ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Осенью прошлого года были арестованы топ-менеджер Гортранса Александр Хабаров и инженер предприятия Дмитрий Фурсик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube