Больница выплатит 800 тысяч женщине, которая лишилась ноги после падения на крыльце поликлиники

В Нижнем Тагиле больница выплатит 79-летней местной жительнице 800 тысяч рублей за ампутацию ноги. Женщине потребовалась операция после того, как она упала на крыльце поликлиники и повредила конечность. «21 ноября 2022 года женщина упала у входной группы поликлиники № 4 в связи с некачественной уборкой территории. На асфальтированном участке зафиксирована наледь, пространство не было обработано противогололедными материалами. В медучреждении женщине ампутирована левая нога выше бедра, впоследствии установлена I группа инвалидности. В настоящее время заявительница не может нормально передвигаться, фактически привязана к коляске, ее обычная жизнь резко изменилась, она ограничена в передвижении, испытывает боли в левой ноге», – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Там отметили, что выступили в защиту интересов пострадавшей, и Тагилстроевский районный суд удовлетворил в полном объеме иск о компенсации причиненного морального вреда женщине, взыскав с больницы 800 тысяч. Решение пока не вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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