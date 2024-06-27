Автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» отказались выпускать из колонии

Свердловский облсуд отказался выпускать автоподставщика Игоря Новоселова, также известного как автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?», из колонии. В ноябре 2021 года Березовский горсуд признал его виновным в угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорил к условному сроку на 1 год 3 месяца с испытательным сроком 2 года. Но Новоселов не исправился: в августе 2023-го его признали виновным в похищении человека (ч.1 ст. 126 УК РФ), «условку» по предыдущему приговору заменили реальным сроком, за новое преступление ему добавили срок, а в сентябре осудили также за управление машиной в нетрезвом виде.

На текущий момент Новоселову осталось находиться в колонии чуть больше 1 года и 3 месяцев, с апреля он пытается заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания. Суд первой инстанции – Верх-Исетский районный – оставил ходатайство без удовлетворения, апелляция не прошла и в Свердловском областном суде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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