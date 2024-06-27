Семья вошла в топ-5 важных ценностей для молодежи после денег, свободы и карьеры

Для уральской молодежи в современном мире материальное благополучие, независимость в жизни и карьера стали важнее любви и создания семьи, которые замыкают топ-5 важных духовно-нравственных ценностей. Такую статистику на основе социологического исследования привела председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая на пресс-конференции.

Эксперты анализировали ответы более 2000 респондентов, студентов от 16 до 22 лет со средним и высшем профессиональным образованием.

Но несмотря на это, половина опрошенных задумывается о создании семьи уже в ближайшем будущем. Так, по словам заместителя директора по исследованиям и инновациям Института экономики и управления УрФУ Анны Багировой, 57% молодежи хотят вступить в брак и родить первого ребенка в период с 25 до 29 лет. А желаемое число детей для 53% опрошенных – двое. Кроме того, почти 20% нацелены на создание многодетных семей. «С возрастом эта установка на многодетность усиливается. Из 18-летних думают о создании многодетной семьи 10% респондентов, в 21 год -18%, а в 22 года почти 30%», – отметила спикер.

Из основных мотивов рождения детей у девушек – это любовь к ним, а у юношей – стремление к продолжению рода. Исключительно экономические мотивы двигают молодежью в решениях откладывания деторождения: экономический кризис, плохие жилищные условия, безработица, неопределенное будущее.

В основном, как рассказала Людмила Золотницкая, у 50% молодежи Урала на первом месте среди традиционных семейных ценностей стоит качественное воспитание детей. На втором и третьем местах – наличие полной семьи и взаимопонимание и уважение. 80% опрошенных уверены в том, что необходимо укреплять семейные ценности, поскольку они сейчас находятся в опасности. Из основных угроз молодежь выделяет экономическую нестабильность, финансовые трудности, распространение наркотиков и увеличение числа разводов.

Также спикер отметила, что важными мерами укрепления традиционных ценностей молодежь считает создание благоприятной экономической среды для семейной стабильности и обучение родительским навыкам и семейной коммуникации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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