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Четверг, 27 июня 2024, 12:02 мск

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Суд заморозил строительство многоэтажной «свечки» на улице Советской

Арбитражный суд Свердловской области запретил застройщику «Астон.История» строить многоэтажный жилой дом на улице Советской, пока не закончится тяжба между компанией с одной стороны и прокуратурой и МУГИСО – с другой.

Как сообщается в материалах суда, в феврале 2024 года застройщик выкупил у МУГИСО земельный участок на улице Советской в Екатеринбурге за 1 млн 099 тысяч рублей. Сначала планировалось, что на участке будет подземный гараж с двухэтажным зданием спортивного назначения наверху. Но потом компания получила разрешение на строительство 32-этажного жилого дома путем реконструкции спорткомплекса. Жильцы соседних домов сначала провели стихийные акции протеста, а потом обратились в прокуратуру. В июне заместитель прокурора Свердловской области подал иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, обязать ООО «Специализированный застройщик «Астон.История» вернуть участок МУГИСО, а МУГИСО, в свою очередь, обязать вернуть застройщику деньги.

Также истец потребовал в качестве обеспечительной меры до окончания процесса запретить «Астону» любые строительные работы на спорном участке. Суд ходатайство удовлетворил. Следующее заседание в арбитражном суде назначено на 31 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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