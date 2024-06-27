Пьяный водитель на чужой машине спровоцировал тяжелое ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в дорожной аварии пострадали четыре человека из-за пьяного мужчины за рулем.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось в четверг утром в 9:10 напротив дома №15 по улице Жуковского. Автомобиль «Киа Рио» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приора». В результате три пассажира и 27-летний водитель «Лады» получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в ЦГБ №4 и Демидовскую больницу.

36-летний водитель «Киа Рио» не пострадал. Как выяснили инспекторы, мужчина был за рулем в состоянии опьянения – алкотестер показал наличие 0,660 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Виновник аварии рассказал, что пил спиртное дома, а после решил прокатиться на автомобиле сожительницы. Пока подруга спала, он забрал ключи от ее машины и поехал кататься по городу.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное и бесправное вождение, а также по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ за невыполнение требований ОСАГО.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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