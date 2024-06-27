Сухой закон, полиция и минздрав: мэрия примет меры для охраны гуляющих выпускников

Администрация Екатеринбурга приняла меры для обеспечения безопасности во время проведения общегородского выпускного вечера в пятницу, 28 июня.

Как говорится в постановлении администрации, розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена 28 июня с 17:00 до 23:00 на территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Также мэрия обратилась к управлению МВД по Екатеринбургу с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности праздника, который пройдет в парке Маяковского, и проверить территорию в границах улиц Мичурина – Большакова – Ткачей – Луначарского – Яламова – Базового переулка на наличие взрывоопасных предметов.

Областной минздрав окажет городским властям содействие в обеспечении медицинского сопровождения праздника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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