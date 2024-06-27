«Стенограффия» ищет художников для изображения одной буквы

Организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» ищут художников для участия в проекте «Кириллица на улице». В его рамках состоятся мероприятия, продвигающие кириллицу как систему письменности. Требуются 33 участника – по числу букв в русском алфавите.

Как сообщает оргкомитет, 10 августа состоится граффити-джем, в ходе которого 33 граффитчика нанесут на забор площадью более чем 200 кв.м 33 буквы русского алфавита, внешний вид которых разработают самостоятельно.

Проект «Кириллица на улице» нацелен на продвижение кириллических шрифтов и демонстрации возможности их использования в урбанистическом пространстве.

Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить анкету по ссылке до 4 июля. Отбор будет проводить команда «Стенограффии». Организаторы просят авторов прикреплять к заявке портфолио с реализованными работами и наработками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube