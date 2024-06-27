По указанию чиновников уничтожили рисунки Старика Букашкина

В Екатеринбурге уничтожены рисунки Старика Букашкина, созданные в начале 2000-х. Речь идет об изображениях, которые были нанесены на трансформаторную будку во дворах за гимназией № 2. Сегодня утром рабочие закрасили их лососевой краской. Выяснилось, что это сделано по предписанию клерка из администрации Верх-Исетского района.

«В срок до 3 июля 2024 года включительно устранить допущенное нарушение, а именно: очистить от видимых загрязнений, надписей, рисунков, объявлений, осуществить покраску фасадов сооружения трансформаторной подстанции. Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с ч. 1ст. 19.5 КоАП РФ», – процитировали «Новому Дню» предписание энергетики, получившие его от квартальных.

Представители сетевой компании пояснили, что пытались сохранить рисунки Старика Букашкина. «Первоначально была выполнена частичная покраска фасадов с целью сохранения общего изображения на трансформаторной подстанции. После чего администрацией было зафиксировано невыполнение предписания и составлен протокол административного правонарушения», – сообщили в «Россети-Урал».

В пресс-службе администрации Верх-Исетского района не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу ситуации. Он будет опубликован, как только поступит.

Фото: Ural Mash

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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