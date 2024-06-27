ЦПКиО станет центральной площадкой Дня молодежи

В ближайшую субботу в Екатеринбурге пройдет праздник, посвященный Дню молодежи. Центральной площадкой станет парк Маяковского. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев.

По его словам, с 12:00 до 22:00 в парке будут работать 7 тематических площадок: «Моя культура», «Моя карьера», «Мое отечество», «Моя безопасность», «Мои смыслы», «Мой креатив» и «Мой спорт».

Как уточнили в мэрии, «Моя культура» станет ключевой площадкой, которая будет располагаться в фан-зоне парка Маяковского. Там пройдут фестиваль студенческого творчества, финал уличных танцев «Улицы ЕКАТа» и КВН «Кубок Города». А с восьми часов вечера своим творчеством молодежь будут радовать Коста Лакоста и DJ Rudenko.

На площадке «Моя карьера» (в первой части фан-зоны) екатеринбуржцы смогут проверить свои знания в игре «ПрофиКВИЗ» и проконсультироваться с профориентологами. Также студенты смогут даже устроиться на работу: на аллее Маяковского будут выставлены стенды вузов и предприятий.

«Сегодня для молодежи важны заработок денежных средств и уверенность в будущем. Мы эту тенденцию тоже чувствуем. Не только в рамках Дня молодежи, но и в рамках работы Управления молодежной политики администрации Екатеринбурга мы стараемся в молодых людях воспитывать те компетенции, которые помогут им в будущем найти достойную работу, быть конкурентоспособными на рынке труда», – отметил Артем Николаев.

Патриотические мероприятия пройдут на площадке «Мое Отечество»: акция «Вспомним всех поименно», выставка исторического и современного оружия, мастер-классы по фланкировке казачьей шашкой и спортивному фехтованию.

Сдать ГТО можно будет на площадке «Мой спорт» в фан-зоне парка. Там же пройдет и турнир в индивидуальном первенстве по киберспорту.

25 мастер классов, от танцев до рукоделия, пройдут на площадке «Мой креатив».

Пункты бесплатной сдачи теста на ВИЧ, отбора на военную службу по контракту, ГИБДД, станция переливания крови, мастер-класс по созданию брелока из переработанного мягкого полиэтилена и профилактические лекции Всероссийского студенческого корпуса спасателей – во всем этом можно будет поучаствовать на площадке «Моя безопасность».

С 10 часов на сцене «Sound Парк» пройдет встреча с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, где любой желающий сможет задать волнующие вопросы. Также здесь состоятся и отборочные туры уличных танцев «Улицы ЕКАТа», второй тур поступления в ЕГТИ (участие тоже может принять любой желающий) и городской фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел – 2024».

Кроме того, в фан-зоне от «Дома молодежи», общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» будут организованы свои тематические площадки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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