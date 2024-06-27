В Екатеринбург вернутся солнце и тепло

Солнечная, теплая и сухая погода вернется в Екатеринбург в начале следующей недели. В ближайшие два дня ожидаются дожди, причем в пятницу днем воздух прогреется до +19 °C, а вот в субботу – только до +13 градусов. В воскресенье уже будет сухо, но пасмурно, днем до +18 °C. По ночам до конца недели ожидаются стабильные температуры около +10°.

Уже в первый день следующей рабочей недели будет +25 °C, выглянет солнце. Такая же погода ожидается как минимум до среды, 3 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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