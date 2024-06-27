На Широкой Речке нашли «Мерседес» с двумя трупами внутри (ФОТО)

Екатеринбургские силовики расследуют обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в автомобиле «Мерседес» на Широкой Речке.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, тела направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено, по одной из версий, мужчины отравились угарным газом. Следователь СКР осмотрел место ЧП, опросил очевидцев.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что умершие являлись рабочими одной из частных компаний Екатеринбурга. Предположительно, возгорание внутри салона автомобиля могло произойти от непотушенной сигареты. Более подробные и точные обстоятельства выясняются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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