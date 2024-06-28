Энергетики показали, как изначально закрасили будку с рисунками Старика Букашкина (ФОТО)

В администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, по предписанию которой с трансформаторной будки во дворах на проспекте Ленина удалили рисунки Старика Букашкина, объяснили свою позицию. Там заявили, будто не требовали убрать конкретные рисунки, а речь шла о «надписях наркотического содержания». «Кроме того, на одном из фасадов вандалами было нанесено граффити, не относящееся к арт-объекту («Тропа Б.У. Кашкина»). Поэтому в соответствии с правилами благоустройства муниципального образования «город Екатеринбург» собственнику объекта – Екатеринбургской электросетевой кампании – и было выдано предписание об устранении нарушений», – заявил пресс-секретарь управы Александр Осокин.

Однако в предписаниях, выданных энергетикам, ясно говорится, что чиновники требовали убрать вообще все изображения. Цитируем: «С общедоступной территории произведено обследование четырех фасадных сторон сооружения. На фасаде 1, 2, 3, 4 имеются надписи, рисунки. В соответствии с нормами пп. 5 п. 6 Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург»… собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечивать очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей…, рисунков, объявлений, афиш, плакатов», – гласит документ за подписью специалиста сектора муниципального контроля в сфере благоустройства Марковой.

Представители ЕЭСК, которые владеют трансформаторной подстанцией, пояснили, что еще после получения первого предписания стерли все несанкционированные надписи и граффити вандалов, оставив рисунки, что сделаны больше 20 лет назад Стариком Букашкиным (состояние после выполнения работ на фото от 6 июня, на нем видно, что противозаконных тегов на будке нет).

Однако после энергетики получили административный протокол и новое предписание, в котором точно так же говорилось убрать «надписи, рисунки, афиши, объявления» и так далее. В документах речи о сохранении каких-либо рисунков – в том числе Старика Букашкина – не шло. Вероятно, отсутствие внятного задания, четкого определения, какие рисунки удалить, вкупе с протоколом и вторым предписанием, и стали причиной полного уничтожения объекта искусства.

Рисунки Евгения Малахина на трансформаторной будке восстановят. Но займутся этим займутся художники-активисты, а не те, по чьему требованию пришлось удалить работы автора, который ушел из жизни почти 20 лет назад.

Екатеринбург, Елена Сычева

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