На Урал завезли 1,5 тонны зараженных яблок

В Свердловскую область завезли полторы тонны зараженных яблок из Узбекистана. В них был найден вредитель – восточная плодожорка.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, специалисты провели лабораторную экспертизу и подтвердили наличие вредителя. Реализацию фруктов запретили и отправили на обеззараживание. Товар пустят в оборот после дополнительных лабораторных исследований.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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