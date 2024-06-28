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Пятница, 28 июня 2024, 10:04 мск

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На Урал завезли 1,5 тонны зараженных яблок

В Свердловскую область завезли полторы тонны зараженных яблок из Узбекистана. В них был найден вредитель – восточная плодожорка.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, специалисты провели лабораторную экспертизу и подтвердили наличие вредителя. Реализацию фруктов запретили и отправили на обеззараживание. Товар пустят в оборот после дополнительных лабораторных исследований.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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