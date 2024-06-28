«Слезь с самоката». В Екатеринбурге появились предупреждающие надписи (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе с волонтерами провели акцию «ПДД на асфальте».

Рядом с пешеходными переходами с помощью трафаретов и краски они нанесли надписи: «Слезь с самоката», «Слезь с велосипеда», «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники», «Снимите капюшон» и «Убедитесь в безопасности перехода».

«Эти напоминалки заставят граждан задуматься о безопасном переходе проезжей части. Тем более что увлеченные своими гаджетами пешеходы чаще всего смотрят вниз, а не по сторонам», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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