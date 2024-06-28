российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июня 2024, 10:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Россельхознадзоре рассказали о 18 тоннах зараженных опасным вирусом помидоров

В Свердловскую область пытались ввезти 18 тонн помидоров, зараженных вирусом мозаики пепино. Он особенно опасен для тепличных культур, в том числе для томатов, перцев, баклажанов, а также для картофеля.

Отметим, чтобы не допустить распространения вируса, всю партию товара уничтожат. О том, как ликвидируют опасные и потенциально опасные продукты, смотрите на видео «Нового Дня».

Как сжигают санкционку

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Россия,