В Россельхознадзоре рассказали о 18 тоннах зараженных опасным вирусом помидоров

В Свердловскую область пытались ввезти 18 тонн помидоров, зараженных вирусом мозаики пепино. Он особенно опасен для тепличных культур, в том числе для томатов, перцев, баклажанов, а также для картофеля.

Отметим, чтобы не допустить распространения вируса, всю партию товара уничтожат. О том, как ликвидируют опасные и потенциально опасные продукты, смотрите на видео «Нового Дня».

Как сжигают санкционку

Екатеринбург, Елена Сычева

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