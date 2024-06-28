В Россельхознадзоре рассказали о 18 тоннах зараженных опасным вирусом помидоров

В Свердловскую область пытались ввезти 18 тонн помидоров, зараженных вирусом мозаики пепино. Он особенно опасен для тепличных культур, в том числе для томатов, перцев, баклажанов, а также для картофеля.
Отметим, чтобы не допустить распространения вируса, всю партию товара уничтожат. О том, как ликвидируют опасные и потенциально опасные продукты, смотрите на видео «Нового Дня».
Как сжигают санкционку
Екатеринбург, Елена Сычева
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