Свердловчан осудили за нелегальную организацию азартных игр

Двое свердловчан заработали 45,9 миллиона рублей на нелегальной организации азартных игр. Прокуратура направила в суд уголовное дело.

Бизнесмены на протяжении нескольких лет получали доход вне игорной зоны. В арендуемых помещениях они незаконно установили на электронные терминалы программное оборудование. А проигранные людьми деньги забирали себе в карман.

«Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи, с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд г. Екатеринбург для рассмотрения по существу», – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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