Водителя зажало в салоне перевернувшегося грузовика (ФОТО)

В Свердловской области водителя зажало в кабине перевернувшегося грузовика. Инцидент случился на 34 километре трассы Камышлов – Сухой Лог в селе Курьи.
Как пояснили в региональном ГИБДД, 37-летний водитель спускался с горки по извилистой дороге и не справился с управлением, грузовик улетел в кювет и перевернулся. Из салона, где его зажало, мужчину вытаскивали сотрудники МЧС, ГАИ и медики.
Водителя увезли в больницу с ушибами, ссадинами и синдромом сдавливания.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Курьи, Дарья Деменева
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