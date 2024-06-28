Водителя зажало в салоне перевернувшегося грузовика (ФОТО)

В Свердловской области водителя зажало в кабине перевернувшегося грузовика. Инцидент случился на 34 километре трассы Камышлов – Сухой Лог в селе Курьи.

Как пояснили в региональном ГИБДД, 37-летний водитель спускался с горки по извилистой дороге и не справился с управлением, грузовик улетел в кювет и перевернулся. Из салона, где его зажало, мужчину вытаскивали сотрудники МЧС, ГАИ и медики.

Водителя увезли в больницу с ушибами, ссадинами и синдромом сдавливания.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Курьи, Дарья Деменева

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