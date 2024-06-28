На «Ярмарке трудоустройства» девушек привлекла сборка автомата (ВИДЕО)

Мастер-класс по сборке-разборке автомата неожиданно привлек внимание прекрасной половины посетителей «Ярмарки трудоустройства», которая проходит сегодня в ДК железнодорожников.

Девушки собирают АК

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попробовать себя в этом деле хотят в основном девушки и женщины. Некоторые признаются, что еще в школе состояли в «Юнармии», и что им это интересно.

Возможность собрать и разобрать автомат гостям выставки предоставило ДОСААФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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