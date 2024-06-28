На Урале увеличили выплаты многодетным семьям на школьную форму

В Свердловской области с 4 до 6 тысяч рублей увеличены выплаты многодетным семьям на приобретение для детей школьной и спортивной формы.

Как сообщили в ДИПе, получить ее смогут семьи, чей доход на одного человека не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Свердловской области (15 298 рублей). Порядок и условия предоставления обновленной меры поддержки для многодетных семей утверждены постановлением регионального правительства.

«Вопрос повышения доступности мер государственной поддержки для многодетных семей крайне важен. Мы снизили требования к уровню нуждаемости и к отчетности при предоставлении семьям выплаты на приобретение одежды для школьников, в том числе спортивной формы. Это существенная помощь семьям, в которых много ребятишек», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Теперь компенсации получат родители почти 8 тысяч детей. В 2023 году эта мера поддержки была предоставлена на 4790 детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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