В городском пруду обнаружены бактерии и энтерококки: купаться там небезопасно

Роспотребнадзор еще раз проверил качество воды в связи с планами по проведению в городе соревнований по триатлону IronStar. В рамках соревнований заплыв спортсменов состоится в Городском пруду Екатеринбурга, но, как оказалось, купаться в нем небезопасно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты выявили отклонения по нескольким показателям: общие колифорные бактерии, энерококки, марганец, окраска столбика и химическое потребление кислорода.

«В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в рекреационных, оздоровительных и других целях допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (на сезон 2024 года ни одного санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора выдано не было)», – уточнили в ведомстве.

Напомним, соревнования по триатлону IronStar должны пройти в Екатеринбурге 14 июля. Ранее в СМИ сообщалось, что пробы из Городского пруда брали на протяжении всего года, а результаты были удовлетворительными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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