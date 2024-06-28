МЧС предупреждает о сильных ливнях в Свердловской области

В Свердловской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на всей территории региона ожидаются сильные дожди, ливни и порывы ветра до 20 м/с. При этом существенно похолодает, температура днем не поднимется выше +11 °C.

Порцию холодного воздуха принесет с собой очередной циклон, который выходит на Урал со стороны Средней Азии. На границе атмосферного фронта ожидается выпадение осадков до 30-60 мм, и чем дальше на юго-восток Свердловской области, тем сильнее будут дожди.

«Екатеринбург расположится вблизи северо-западной границы зоны осадков. Граница достаточно резкая, поэтому в различных прогнозах могут встречаться данные по осадкам на предстоящие двое суток от 10 до 30 мм. Начало дождя в городе ожидается в пятницу вечером с возможным перерывом на ночь и возобновлением в субботу утром. Дожди в городе продлятся до воскресенья», – сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

МЧС рекомендует жителям отложить все работы на открытом воздухе. Владельцам частных домов следует проверить готовность ливневой канализации и дренажных систем. Если ливень застал в дороге, спасатели советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, а остановить машину и включить аварийный огни. Если вода прибывает слишком быстро, нужно покинуть транспорт и подняться на возвышенность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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