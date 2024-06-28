В реке Уфе утонул мужчина. Тело искали 10 дней

В Свердловской области человек погиб, купаясь в не приспособленном для этого месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, 18 июня в Красноуфимском муниципальном образовании местный житель утонул в реке Уфе. Тело обнаружили только спустя 10 дней.

Специалисты МЧС России напоминают, что купаться вне оборудованных мест опасно. Дно на диких пляжах не очищено от мусора, безопасные для купания зоны никак не отмечены, а главное – на таких пляжах не организовано дежурство спасателей, которые могли бы прийти на помощь утопающему. Также надо помнить, что употребление алкоголя и купание несовместимы, а дети не должны оставаться у водоемов без присмотра.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, сообщите об этом по номерам 101 или 112.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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