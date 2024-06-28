Россияне жалуются на странный сбой в WhatsApp

Российские пользователи жалуются на странный сбой в мессенджере WhatsApp (принадлежит экстремистской Meta) – четвертый день не проходят звонки. Сообщения при этом отправляются и принимаются нормально. При попытке дозвониться до абонента идут длинные гудки, но когда он отвечает на вызов, наступает тишина.

Сайт DownDetector, собирающий пользовательскую обратную связь, не регистрирует проблем именно со звонками в других странах, однако небольшое количество проблем есть с отправкой сообщений у пользователей из США.

Причины сбоя неизвестны. Представители сервиса не делали заявлений по этому поводу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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