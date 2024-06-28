Депутат предложил отправить самокаты военным на СВО

Разгрузить Екатеринбург и другие мегаполисы от электросамокатов можно, отправив их военнослужащим на СВО, так как там им может найтись применение. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин. Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат намерен обсудить с коллегами в Госдуме вопрос о том, чтобы обратиться с соответствующим запросом к ведущим кикшеринговым сервисам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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