Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за инцидента в Кольцово

В аэропорту Кольцово самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, выкатился на полосу безопасности ВПП после посадки. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, никто в результате инцидента не пострадал, повреждений судно не получило.

«Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж», – уточнили в пресс-службе авиагавани.

Там уточнили, что на некоторое время потребовалось ввести ограничения на прие воздушных судов, из-за чего три самолета ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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