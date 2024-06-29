Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17-летней девочке 30 тысяч за испуг

Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17-летней девочке 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение принял суд. На школьницу напала стая бродячих собак. Девочка чудом не получила травм, потому что животных спугнула проходившая мимо женщина. Школьница отделалась испугом.

«По результатам психологического обследования, проведенного в отношении несовершеннолетней, установлено, что подростку причинены нравственные страдания, она стала бояться собак и боится выходить одна из дома в школу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так как мэрия Нижнего Тагила обязана заниматься регулированием собачих стай в городской черте, компенсировать моральный вред будет бюджет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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