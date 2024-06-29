Мужчину в кепке с флагом России не пустили в ресторан в Екатеринбурге

Мужчину в кепке с флагом России не пустили в екатеринбургский ресторан «Максимилианс». Видео о том, как охранник отказывается пропустить посетителя внутрь, опубликовали телеграм-каналы, в частности, видео появилось у блогера Позднякова.

По неподтвержденным данным, со слов самого мужчины, который не смог попасть в ресторан, охранник преградил вход, потому что посетитель – ветеран СВО. При этом мужчина был одет в гражданское, из всей военной амуниции у него была только кепка с флагом России. На камеру охранник заявил, что не пропускает гостя без объяснения причин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube