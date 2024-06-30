В Екатеринбурге мужчина упал под поезд метро и остался жив

В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» мужчина упал на пути метро. Некоторые станции закрыли по техническим причинам.

«Поезд резко остановился, и люди начали выходить из вагонов. Потом по громкоговорителю сказали, что станция закрыта, всех просим выйти. Потом уже подошли сотрудники полиции и тоже всех вывели», – сообщил нам очевидец.

По данным «КП-Екатеринбург», директор метрополитена Андрей Панаиотиди подтвердил информацию об упавшем на пути пассажире. Бригада скорой медицинской помощи достала мужчину из-под вагона и увезла в больницу. На данный момент движение поездов восстановлено.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube