Артюхов обсудил с семьями участников СВО вопросы помощи и поддержки

Дмитрий Артюхов в преддверии Дня семьи, любви и верности пообщался с семьями участников спецоперации. В разговоре приняли участие и бойцы, находящиеся в отпуске.

«Регулярно встречаемся с нашими защитниками, их родными. Такие встречи всегда продуктивны – появляются новые решения. Особенно важно, что встречаемся здесь, в стенах регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники часто первыми узнают о сложностях, с которыми сталкиваются люди, и передают их на уровень власти. У нас на Ямале есть все ресурсы, чтобы эти проблемы решать. Наш долг – окружить вниманием семьи наших героев, чтобы каждый боец был уверен, что дома у него создан надежный тыл, что семья ни в чем не нуждается», – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Председатель городского Совета семей военнослужащих, мать участника СВО, сотрудник регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Лалетина предложила подумать над тем, как эффективнее включить матерей военнослужащих в работу региона с семьями бойцов. Они нуждаются во внимании со стороны государства не меньше, чем супруги бойцов. Дмитрий Артюхов положительно отозвался об этом предложении, отметив, что такую работу важно провести в округе.

Супруга участника СВО Екатерина Назарова предложила распространить действие сертификата на покупку товаров к школе, который с 1 июня предоставляется многодетным, на семьи участников СВО. Номинал сертификата 15 тысяч рублей, одежду и канцтовары можно купить в магазинах-партнерах и на маркетплейсе «Ozon». Эту инициативу губернатор одобрил инициативу.

Екатерина Пучкова рассказала о сыне, который собирается поступать в вуз. В случае, если ребенок не сможет поступить на бюджет, рассматривают возможность воспользоваться региональной компенсацией за оплату обучения до 200 тысяч рублей в год. Выплата предоставляется на период нахождения родителя студента в зоне СВО и еще полгода после убытия. Екатерина попросила увеличить этот срок. Губернатор пообещал оценить, возможно ли внести изменения. Он отметил, что сейчас согласно федеральному законодательству у детей участников СВО приоритет при зачислении на бюджет.

Жена участника спецоперации Наталья Афонина при поддержке сотрудников филиала фонда и городской администрации открыла на рынке «Дары Ямала» торговую точку, где продает поделки и сувениры. Поделилась, что мастерит их не одна: готовые изделия для реализации приносят неравнодушные салехардцы. На вырученные средства покупает медикаменты и отправляет в батальон, где служит супруг. Она попросила распространить информацию о проекте, чтобы о нем знали и мастера, и жители. Женщина рассказала и о плетении масксетей: помещение, в котором они сейчас это делают, маленькое, что замедляет темп работы, влияет на производительность, а сети сейчас очень востребованы на передовой. Обе просьбы глава региона поддержал. Будет реализована и инициатива участника СВО, ветерана боевых действий Юрия Новопольцева награждать женщин Ямала, которые помогают фронту.

Председатель региональной ассоциации ветеранов боевых действий Евгений Сергутин рассказал о том, что в Салехарде налажено собственное производство дронов. Общественники обучают управлению ими тех, кто решил отправиться в зону СВО. Остро стоит вопрос финансирования, сейчас дроны собирают на пожертвования. При наличии средств общественники готовы выпускать до 800 БПЛА в месяц. Они уже доказали свою эффективность на передовой. Юрий Новопольцев добавил, что лично видел, как с помощью дронов, собранных в Салехарде, ямальцы подбили два американских Bradley. Договорились проработать решения. На следующий день губернатор посетил производство и пообщался с северянами, которые занимаются сборкой дронов.

Ольга Лалетина поделилась, что подача заявления на предоставление региональной выплаты в 500 тысяч рублей участникам СВО на улучшение жилищных условий все еще не работает через МФЦ, хотя в регламенте это обозначено. Этот вопрос также возьмут в работу.

Семьи рассказали, что в городе хорошо выстроено взаимодействие для решения любых вопросов семей. Вовлечены в эту работу и депутаты городской думы – у каждой семьи есть свой куратор. Всем бойцам, которые приходят в отпуск, по согласованию с военкоматом оказывают необходимую медпомощь.

В завершение встречи Евгений Сергутин от региональной ассоциации вручил Сергею Пучкову медаль «Ветеран боевых действий».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО, на Ямале предусмотрен широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их родных. Сейчас это более 50 мер. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов регулярно встречается с защитниками и их близкими, чтобы из первых уст получать обратную связь по этим мерам.

Салехард, Елена Васильева

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