В Нижний Тагил привезли подбитого «Леопарда» (ВИДЕО)

На Уралвагонзавод (Нижний Тагил) доставлен немецкий танк «Леопард», подбитый военными в ходе специальной военной операции.

Трофейный «Леопард» на УВЗ

Как сообщает пресс-служба УВЗ, специалисты предприятия приступили к исследованию узлов, систем и агрегатов танка. После анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня трофейной машины.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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