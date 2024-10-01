Коммунальщиков Кировского района наказали за незаконный своз грязного снега на мусорный полигон

20,6 млн рублей придется заплатить МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» за вред, нанесенный окружающей среде.

По данным Свердловского Росприроднадзора, муниципальное бюджетное учреждение вывозило снег на полигон с нарушениями закона. Из-за этого отходы от зимней уборки улиц попадали за границы предназначенной для этого территории. В результате вредные вещества, содержащиеся в городском снеге, в том числе химикаты, оказались в почве и в грунтовых водах.

В 2023 году руководитель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев в составе депутатской комиссии гордумы Екатеринбурга инициировал осмотр вышеуказанного полигона. Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления в беседе с депутатами обещали исправить все нарушения, в том числе провести рекультивацию испорченного грунта, но фактически ничего этого сделано не было.

Теперь устранять ущерб природе коммунальщики будут по решению арбитражного суда.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube