За 9 месяцев 2024 года с Урала выдворили 2945 иностранцев

С начала 2024 года свердловские судебные приставы выдворили из страны 2945 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство.

Как сообщили в региональном УФССП, только за сентябрь с Урала выслали за границу более 400 приезжих из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – все они были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ.

Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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