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Вторник, 1 октября 2024, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге началась активная фаза листопада

В Екатеринбурге осень окончательно вступила в свои права: началась активная фаза листопада. Покрасневшая и пожелтевшая листва с понедельника интенсивно опадает и засыпает проезжую часть, газоны и тротуары.

Как сообщали ранее в мэрии уральской столицы, управление по благоустройству уже активизировало уборку мусора и держит на постоянном контроле завершение ремонтно-строительных работ и раскопок, которые проводятся теплосетевыми и другими организациями.

Пока что коммунальщики продолжают мыть улицы, но поэтапно переходят на осенний режим работы. В ближайшее время начнется посадка кустарников и других многолетних растений, а также разбор цветников для полготовки клумб и газонов на зиму.

Екатеринбург, Елена Васильева

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