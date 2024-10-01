В ЕКПЦ внедрили новую технологию родоразрешения женщин с патологией врастания плаценты

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре внедрена и успешно применяется технология турникетного гемостаза при родоразрешении беременных женщин, у которых диагностировано врастание плаценты в стенки матки. Данный метод позволяет во время кесарева сечения существенно снизить кровопотери и сохранить детородный орган.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕКПЦ, при применении технологии турникетного гемостаза после извлечения ребенка для предотвращения обильного кровотечения на сосуды, подходящие к полости матки и отходящие от нее, накладываются турникеты, а затем происходит иссечение участка врастания плаценты в стенки матки. Операция занимает порядка 30 минут.

В 2024 году применение данной методики помогло успешно провести родоразрешение 20 женщин, им сохранили возможность родить и в дальнейшем.

«Врачи нашего перинатального центра прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ. Оно состояло из теоретической и практической частей. После посещения лекций медики принимали участие в проведении операций и смогли применить полученные знания на практике», – рассказал заведующий акушерским стационаром № 1 ЕКПЦ, врач акушер-гинеколог Дмитрий Гимранов.

Избыточное врастание плаценты в стенку матки является патологией беременности. Оно встречается у женщин, предыдущее родоразрешение которых происходило методом кесарева сечения. Также сопутствующим фактором может являться низкое расположение плаценты. Специалисты отмечают, что частота такого осложнения составляет в среднем 1 случай на 533 родов, а основную угрозу в этом случае представляет массивное кровотечение. На сегодняшний день врастание плаценты в 38% случаев является ведущей причиной акушерских гистерэктомий в мире.

Екатеринбург, Елена Васильева

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