Сегодня нельзя есть рыбу

5 октября православные должны будут отказаться от употребления в пищу рыбы. Запрет на этот продукт введен в память о святом пророке Ионе, который жил в 18 веке до Рождества Христова. Будучи посланным Господом к ниневитянам с проповедью о покаянии, он попал на корабле в шторм и был проглочен китом. В его чреве Иона провел три дня и горячо молился, после чего был извергнут на сушу.

В память о пребывании Ионы в китовом чреве в день его памяти нельзя есть рыбу. Согласно народному календарю, на Иону должны облететь листья с берез. Если же лист все еще не опал, то снег ляжет на землю поздно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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