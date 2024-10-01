Призывники теперь могут оспорить решение призывных комиссий через «Госуслуги»

Начиная с этой осени призывники, не согласные с решением призывных комиссий, смогут оспорить его, не обращаясь в суд.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Виталий Малахов. «Особенность этого призыва – возможность обжалования призывниками решения призывных комиссий в досудебном порядке. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно на портале «Госуслуги» или через МФЦ», – сообщил он.

Кроме того, полковник Малахов напомнил, что военнослужащие, выполняющие службу по призыву, для выполнения задач СВО в новых регионах привлекаться не будут. Повестки призывникам будут направляться в бумажном виде, как лично в руки под расписку, так и заказными письмами. С 15 октября в штабе ЦВО будет работать горячая линия по вопросам, связанным с осенним призывом, ее номер: (343) 359 24 34.

Всего в регионах, входящих в ЦВО, осенью планируется призвать в армию более 55 тысяч человек. В большинстве регионов призыв начался 1 октября, но в некоторых районах Крайнего Севера он стартует 1 ноября.

Срок службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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