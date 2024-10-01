Озеро Здохня очистят за три года

Администрация Екатеринбурга дала старт разработке проекта по очистке озера Здохня, расположенного в Верх-Исетском районе города. В планах администрации – убрать из воды 605 тысяч кубометров сапропеля (донных отложений).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, очистку проведут с помощью декантерных центрифуг, которые установят на Западной фильтровальной станции Водоканала. В барабане такой машины жидкость раскручивается и под действием центробежной силы находящийся в ней осадок выпадет на стенки устройства. После этого вода по стокам возвращается в озеро, а собранную грязь вычищают. Подобный метод очистки позволяет утилизировать кек сразу – без дополнительной сушки.

Специалисты уже провели осмотр и анализ озера. По плану, весь процесс очистки Здохни займет три года.

23 октября в администрации состоятся общественные обсуждения проекта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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