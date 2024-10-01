ГК «КОРТРОС» презентовала на выставке 100+ TechnoBuild уникальный жилой проект на острове в Калининграде

Группа компаний «КОРТРОС» запускает новый жилой проект в Калининграде. Девелопер приобрел площадку на Октябрьском острове на реке Старая Преголя под строительство жилья класса от «Комфорт плюс» до «Премиум» в окружении спортивных и культурных объектов. На набережной острова уже есть современный футбольный стадион и академия хореографии, а скоро откроются филиалы Большого театра и Третьяковской галереи.

«Остров Октябрьский в Калининграде – это очень хорошая локация. Центральная часть города, которая имеет классные видовые характеристики. До принятия решения компания четыре года исследовала рынок, и на сегодняшний день мы уже приобрели первую площадку. Планируется построить на острове 100 тысяч кв. м жилья, порядка 10 тысяч кв. м офисов и торговых площадей, два гостиничных комплекса на 17 тысяч кв. м. С точки зрения градостроительных возможностей это уникальная территория. Мы планируем привлечь ведущие мировые архитектурные бюро для создания там архитектурной концепции, непохожей ни на что в России, но впитывающей в себя все особенности застройки Калининграда. Строительство начнется в 2025 году, а завершится к 2031 году. Я надеюсь, что жилой квартал на Октябрьском острове будет одним из лучших в портфеле ГК «КОРТРОС», – рассказал генеральный директор компании Станислав Киселев на международном строительном форуме «100+ TechnoBuild», который проходит в Екатеринбурге.

Девелопер планирует применить в Калининграде все имеющиеся наработки в сфере озеленения и благоустройства территории, а также технологические ноу-хау компании «Умный дом». «Мы стараемся применять наши технологические наработки во всех жилых комплексах на территориях присутствия компании. Например, фотоэлектрические панели на фасадах, которые позволяют экономить на общедомовом потреблении электричества до 20%. Для жильцов есть возможность подачи электронной заявки в жилинспекцию, родители могут взаимодействовать со школой и детским садом через мобильное приложение. В жилом комплексе может быть парковка для дронов и робот-консьерж», – привел примеры Станислав Киселев.

Подобные решения ГК «КОРТРОС» уже внедряет в Перми. Проект цифрового квартала «Дом культуры железнодорожников» также представлен на выставке. На территории будет построено свыше 200 тысяч кв. м жилья, появятся «умная» школа и «умный» детский сад, которые будут находиться в экосистеме на базе единой цифровой платформы. Начало реализации проекта в Перми запланировано на первое полугодие 2025 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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