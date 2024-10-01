На Урале выбрали лучшего фельдшера

В Свердловской области состоялся очередной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда», на этот раз – среди фельдшеров.
Как сообщили в ДИПе, победительницей стала Анна Костарева, заведующая ФАП села Рудянское Сухоложского района. Второе место у Надежды Семёновой из Ачитской центральной районной больницы. Третье место занял молодой специалист, выпускник областного медколледжа 2022 года, Владимир Неуймин из городской больницы Каменска-Уральского.
Всего в конкурсе приняли участие 12 фельдшеров из 11 городов. Медики прошли несколько этапов – от проверки теоретических знаний до демонстрации техник оказания медпомощи.
Конкурсанты работают в фельдшерско-акушерских пунктах, ведут приемы в качестве терапевтов в поликлиниках, кабинетах профилактики, в отделениях общей врачебной практики.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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