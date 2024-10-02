Маршрут полета из Дубая в Екатеринбург увеличили на 1 час 20 минут

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке рейсы из Дубая в Екатеринбург будут выполняться по новому маршруту. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что теперь полеты будут проходить по обходным путям через Пакистан, Таджикистан и Оман.

«Полетное время для рейсов из Екатеринбурга (Кольцово) увеличится на 1 ч 20 мин в одну сторону, из Москвы (Домодедово) – на 2 ч 30 мин. Выполнение рейсов по маршруту Москва – Дубай – Москва потребует посадки для дозаправки, предварительно в Душанбе», – сообщили в авиакомпании.

Там уточнили, что сейчас получают разрешения на пролет от авиационных властей указанных стран.

Екатеринбург, Елена Сычева

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